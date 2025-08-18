Liene Kiviča atklāj personālizstādi “Zelts nav krāsa – tas ir klusums, kas spīd”
Muzikanta Andra Kiviča ceturtā sieva Liene Kiviča atklājusi savu pirmo personālizstādi "Zelts nav krāsa – tas ir klusums, kas spīd”.
Slavenības
Šodien 23:05
FOTO: "Zelts nav krāsa - tas ir klusums, kas spīd." Sajūsmas pilni Kiviči padsmit ļaudīm atklāj Lienes darbu izstādi
Muzikanta Andra Kiviča ceturtā sieva Liene Kiviča savā vārda dienā atklājusi savu pirmo personālizstādi "Zelts nav krāsa – tas ir klusums, kas spīd”.
Lienes Kivičas personālizstāde no 19.08. - 02.09.2025 būs apskatāma “Mākslas punkts”, Rīgā, Stabu ielā 59. Kā novēroja Jauns.lv, uz Lienes personālizstādes atklāšanu bija ieradies neliels skaits cilvēku, tostarp ģimene un tuvākie draugi.
Kā sociālajos tīklos norāda pati Liene, viņa ziņos par laikiem un dienām, kad viņu izstādē varēs satikt personīgi. “Arī varat pieteikt savu tikšanās laiku. Rakstiet man personīgi! Priecāšos aprunāties,” pauž Liene.
Tāpat viņa piebilst, ka, ja būs vēlēšanās iegādāties kādu gleznu, to varēs saņemt pēc izstādes beigām.