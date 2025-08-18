“Tu izskaties lieliski šajā uzvalkā”: Zelenski slavē Baltajā namā par eleganto izskatu
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis saņēmis komplimentu par to, ka uz sarunām ar ASV prezidentu Donaldu Trampu ieradies uzvalkā.
Reportieris Braiens Glens, kurš februārī kritizēja Zelenski par to, ka viņš nebija tērpies uzvalkā, šoreiz sacīja: “Tu izskaties lieliski šajā uzvalkā.” Tramps piebilda: “Es teicu tieši to pašu,” atgādinot, ka Glens toreiz bija “uzbrucis” Zelenskim par viņa izvēlēto militāro apģērbu.
Zelenskis ar smaidu atbildēja: “Atceros to,” un pajokoja, ka Glens pats valkājot to pašu uzvalku kā pēdējo reizi: “Es mainīju, tu – ne.”
“Toreiz Glens vaicāja: “Kāpēc jūs nevelkat uzvalku? Jūs atrodaties šīs valsts augstākā līmeņa telpās un atsakāties vilkt uzvalku. Vai jums vispār ir uzvalks?” Uz to Zelenskis atbildēja: “Es valkāšu uzvalku, kad šis karš būs beidzies. Varbūt kaut ko līdzīgu tam, ko jūs esat uzvilcis. Varbūt kaut ko labāku. Varbūt kaut ko lētāku.”