Bail no kara, vairojas trauksme? Kā tikt galā ar sevi, skaidro psihoterapeits Ratnieks

Kad cilvēks izjūt bailes, viņa prāts sāk izstrādāt dažādus fantāzijas scenārijus par to, kas varētu notikt. Šie scenāriji parasti tiek uzskatīti par reāliem, jo prāts bieži vien nevar atšķirt iedomu pasauli no reālās pasaules. "Bailes rodas ne tikai no ārējiem faktoriem, bet arī no mūsu iztēles. Ir svarīgi apzināties, ka bailes bieži vien nav reālās briesmas, bet mūsu interpretācijas par iespējamiem apdraudējumiem," skaidro Ratnieks. Viens no veidiem, kā pārvaldīt šīs bailes, ir pieņemt, ka prāts radīs dažādas domas un scenārijus, bet tas nenozīmē, ka tie ir patiesi. Un tas ir sev jāieskaidro.