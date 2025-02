Ko ir vērts zināt, kad apkārt plosās vīrusi?

Kā zināms, C vitamīns ir brīnišķīgs antioksidants ar pretiekaisuma darbību. Ir zināmi arī vairāki pētījumi, ka, lietojot C vitamīnu, tiek stiprināta imunitāte un organisms tiek galā ar vīrusiem īsākā laika periodā. Tāpat C vitamīns samazina saaukstēšanās simptomu smagumu. Lielākā daļa vīrusu infekciju ir saistītas ar C vitamīna pazemināšanos asinīs, norma pieaugušam cilvēkam ir 5–15mg/kg C vitamīna. Kad ir vīrusu infekcija, šis daudzums ievērojami samazinās, jo vīrusa ietekmē šūnās pastiprinās oksidatīvais stress un C vitamīns tiek izlietots, aizstāvot tās. Šis vitamīns samazina vīrusa radīto slodzi uz organismu un infekcijas smagumu.