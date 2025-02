Izskata iespēju atbrīvot vairāk iedzīvotāju no receptes apkalpošanas maksas

Vienlaikus zāļu reformas izstrādes laikā ministrija balstījusies datos, kas apstiprina to, ka vidēji hroniska pacienta medikamentu grozā ir septiņi medikamenti, no kuriem vismaz trīs vai četri ir dārgi, bet pārējie no lētākas medikamentu grupas. Dati rādot, ka tikai ap 10% pacientu lieto zāles tikai līdz 3 eiro. Pārējā pacientu daļa - ap 90% - lieto zāles arī virs 3 eiro, un šiem pacientiem, piemēram, izdevumi par nekompensējamo zāļu iegādi varētu samazināties par 15-20%.