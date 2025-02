Kad dvēsele vājprātīgi kliedz... Kā pārdzīvot bērna nāvi un citus smagus zaudējumus: jautājam psihoterapeitam

Viņš norāda, ka depresijas gadījumā cilvēkam var būt grūti novērtēt savu stāvokli, īpaši, ja nomākts garastāvoklis ir bijis ilgstošs. Tāpēc apkārtējiem ir svarīgi pamanīt pārmaiņas un mudināt cilvēku meklēt palīdzību. “Mēs nezinām, kas kuram tur galvā notiek. Jebkurā gadījumā emocijas kaut kādā veidā vajag vilkt ārā un izstrādāt. Ir svarīgs tas skats no malas. Varbūt tomēr līdzcilvēki var motivēt. Redziet, jāskatās, cik tā viņu psihe spēj izturēt to slodzi un spriedzi, jo pie zināmas spriedzes viņš var neizturēt, viņš var sabrukt, viņš var salūzt…Vajag teikt, ka cilvēkam vajag palīdzību. Pašam bieži vien ir grūti novērtēt savu psihisko stāvokli, jo neviens no mums neredz sevi no malas. Var sev uzdot godīgu jautājumu - vai es tiešām tieku galā ar šo situāciju? "