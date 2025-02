Domstarpību dēļ vairāk nekā trešdaļa ģimenes ārstu ir pagaidu līgumattiecībās ar valsti - kas sagaidāms turpmāk?

Tikmēr veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV) uz notiekošo raugās it kā no malas, un ārstu un Nacionālā veselības dienesta diskusijās daudz neiestās. “Tur vienkārši, manuprāt, ir dialoga trūkumus vai nesapratne, vai vienkārši paņēmu pozu un tā tālāk. Es ceru, ka tomēr pa to pusgadu aicinu ģimenes ārstu asociācijai būt konstruktīvākai, kā līdzīgi jau aicināju un spiežu, teiksim tā, Nacionālo veselības dienestu, lai nāk pretī,” norādīja ministrs.