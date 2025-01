Latvijas iedzīvotāji turpina vieglprātīgi izturēties pret savu dzīvību, neapmeklējot pārbaudes vēža atklāšanai

Iedzīvotājiem uz zarnu vēzi jāpārbaudās no 50 gadiem. Sievietēm jau no 25 gadiem jāveic dzemdes kakla vēža pārbaudes, savukārt krūts vēža skrīnings jāveic no 50 gadu vecuma. Vīriešiem uz prostatas vēža pārbaudi arī jāsāk doties no 50 gadu vecuma.