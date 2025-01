Kosmētiķes ieteikumi, kā saglabāt tvirtu ādu un izvairīties no dubultzoda

* Masāža. Āda būs pateicīga, ja izmasēsi to katru dienu, tam veltot 5–20 minūtes. Apvieno to ar seruma un krēma uzklāšanu. Masāžu veic pa Langera līnijām no sejas centra uz perifēriju – no pieres centra uz ausīm, no deguna pāri vaigiem uz ausīm, no zoda centra uz ausīm, savukārt kakla daļā no vairogdziedzera un augšu, apstājoties pie zoda, bet kakla sānus masē uz leju.