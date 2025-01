Neregulāra vēdera izeja ir brīdinājuma simptoms

Sāku par to satraukties un meklēt izskaidrojumu, jo man tas bija kaut kas jauns un akūts. Nekad iepriekš tā nebija bijis! Pierakstījos pie ģimenes ārstes, sakot dakterei, ka, iespējams, tas ir no stresa, jo pēdējā laikā tas patiešām bija virs vidējā. Ģimenes ārste, zinot, ka tiešām nekad neesmu cietusi no aizcietējumiem, uzklausījusi manas sūdzības – fekāliju konsistence ir cieta; vēdera izeja notiek ar piepūli, un pēc tam nav atvieglojuma sajūtas; ir sāpes kreisajā paribē un vēdera lejasdaļā –, momentā nosūtīja mani uz izmeklējumu pie gastroenterologa. Viņa mani mazliet sabaidīja, sakot, ka gadījumos, ja nenotiek vēdera izeja un ir diskomforts, ir jārīkojas, jo, iespējams, vainojamas kādas veselības problēmas.