No difterijas līdz zaudētām dzīvībām: Bērnu aizsardzības centrs komentē plānotos grozījumus vakcinācijas jautājumos

Kā Jauns.lv skaidro Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere, atteikšanās no bērna vakcinācijas pati par sevi nav krimināli sodāma rīcība. Kriminālatbildību saskaņā ar Krimināllikuma 140. pantu var piemērot, ja nevakcinēšanas kā epidemioloģiskās drošības noteikumu pārkāpšanas rezultātā būs iestājušās smagas sekas.



Ministru kabineta 26.09.2000. noteikumu Nr. 330 "Vakcinācijas noteikumi" grozījumu projekts paredz jaunu atteikuma veidlapu (9. pielikums). Atteikumā no vakcinācijas (bērnam) iekļauts šāds teksts: "Apzinos, ja bērna nevakcinēšanai būs sekas, kas ietekmēs bērna veselību vai dzīvību, man var iestāties kriminālatbildība."



Šāda teksta iekļaušana atteikuma no bērna vakcinācijas veidlapā ir vecāku informēšana par sekām, kas var iestāties, ja atteikšanās no vakcinācijas rezultātā iestāsies smagas sekas. Termina "smagas sekas" skaidrojums ir noteikts likuma "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" 24. panta pirmajā daļā: " (..) noziedzīgā nodarījuma rezultātā izraisīta cilvēka nāve, nodarīti smagi miesas bojājumi vismaz vienai personai, mazāk smagi miesas bojājumi vairākām personām, nodarīts mantisks zaudējums, kas nodarījuma izdarīšanas brīdī nav bijis mazāks par piecdesmit tai laikā Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu, vai radīts citāds smags kaitējums ar likumu aizsargātām interesēm".