Dzemdes kakla vēža modrības mēnesis: ārsti aicina veikt skrīningu un vakcinēties

Viņa pauž, ka arī vakcinēšanās neatceļ nepieciešamību pēc skrīninga, turklāt daudz sieviešu nemaz nav vakcinētas pret CPV. Dzemdes kakla vēža skrīnings sievietēm sākas no 25 gadu vecuma. Atkarībā no skrīninga rezultāta, nākamā pārbaude ir pēc trim – pieciem gadiem. Agrākā vecumā tiek pārbaudītas arī visas grūtnieces. Tāpat nozīmīgi ir izmeklējumi pēc skrīninga. Savlaicīgi rīkojoties, pat ziņas par varbūtējo vēža risku nerada problēmu, kura jau ir uzradusies, bet gan rada iespēju to novērst. Jo ātrāk, jo drošāk, iedrošina ārstes.