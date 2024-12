Mazā Ronija grib būt vesela. Mēs varam viņai palīdzēt!

Ko sola Vācijas klīnika? “Viņi neko nesola, bet piedāvā,” saka Helēna. “Tā ir privāta medicīnas iestāde, kur slimniekus ved no visas pasaules. Ārstu pieredze tur ir milzīga. Piemēram, ir magnētiskā rezonanse, kur var redzēt daudz sīkāk un smalkāk nekā pie mums Latvijā pieejamajā šāda veida izmeklējumā. Tas, protams, iespējams, ka turienes speciālisti ieraudzīs kādu perēkli smadzenēs, kurš rada šīs epileptiskās aktivitātes, un būs iespējams to ķirurģiski izņemt laukā. Vēl tiks veiktas smalkas analīzes, bet paralēli tam sešas nedēļas būs rehabilitācija, arī medikamentoza monitorēšana. Balstoties uz to, ko viņi atradīs, varēs sākt ārstēšanu.”