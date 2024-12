Izziņo gripas epidēmijas sākumu

SPKC atgādina, ka vakcinācija pret gripu joprojām ir ieteicama, jo gripas izplatība var turpināties līdz pat maija beigām. Tāpēc cilvēks var gūt labumu no vakcinācijas pat tad, ja viņš to nav saņēmis līdz gripas sezonas sākumam. Imunitāte saglabājas vidēji sešus mēnešus, taču jāatceras, ka aizsardzība pēc vakcīnas saņemšanas veidojas 10-14 dienu laikā un šajā periodā vajadzētu izvairīties no kontakta ar slimiem cilvēkiem. SPKC rekomendē veselības riska grupu personām izmantot valsts nodrošinātu vakcinācijas iespēju.