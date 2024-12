Es stāvēju uz ielas un raudāju: Olita Tidomane par savām pirmajām dienām ar diabētu

Man no laboratorijas zvanīja jau pēc pirmās analīzes un saudzīgi apjautājās, kā jūtos. Jutos es slikti, knapi vilku kājas. Somā bija pusdienām nopirktas divas biezpienmaizītes, un ļoti gribējās ēst. Norakstīju savus sliktumus uz to, ka neesmu lāgā paēdusi. Bet sieviete no laboratorijas skaidroja, ka mans cukura līmenis sākuma testā ir 23 mmol/l. Vesela cilvēka cukura līmenis ir 3,3–5,9 mmol/l. Biju šokā! Sieviete no laboratorijas ieteica uzreiz braukt uz slimnīcu, tomēr es vispirms devos pie ģimenes ārstes un slimnīcā nonācu vēlu vakarā. Tad mans cukura līmenis jau bija 33 mmol/l.