VIDEO: smaga avārija Saldus pusē - dzīvību zaudējuši trīs cilvēki
Šodien uz P105 šosejas (Saldus–Ezere), pie Kursīšiem, notikusi smaga avārija, vēsta Sadursme.lv. Dzīvību zaudējuši trīs cilvēki.
Kā liecina “Degpunkts”, “Opel” markas automašīna izbrauca no ceļa un avarēja pļavā. Vēstīts, ka transportlīdzeklis, visticamāk, apmeta vairākus kūleņus. Sākotnējā informācija liecina, ka trīs cilvēki ir gājuši bojā, bet vēl divi cietušie nogādāti medicīnas iestādē. Precīzi negadījuma apstākļi vēl tiek skaidroti.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) informēja, ka ap plkst. 14.30 tika saņemts izsaukums uz ceļu satiksmes negadījumu Saldus novadā. Notikuma vietā glābēji konstatēja, ka vieglā automašīna nobraukusi no ceļa un atrodas uz sāniem, blakus automašīnai atradās četri cilvēki, bet viens cilvēks bija iespiests transportlīdzeklī.
Izmantojot hidrauliskos instrumentus, cilvēks tika atbrīvots. Divus cietušos glābēji nogādāja līdz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta automašīnai, bet trīs cilvēkiem Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki konstatēja nāvi.
Ņemot vērā, ka ceļi Latvijā daudzviet var būt apledojuši, policija aicina braukt uzmanīgi, ievērot atļauto ātrumu un drošu distanci.