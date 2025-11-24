Vai esi starp īrniekiem, kuriem būs jāmaksā? Jaunā kārtība, par kuru jāzina rīdziniekiem
Rīgā izstrādāta jauna pašvaldības dzīvokļu īres maksas kārtība, kas paredz no nākamā gada maija pašvaldībai sākt iekasēt maksu par savu dzīvokļu īri, kas līdz šim netika darīts.
Kā aģentūru LETA informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa, pašvaldība izstrādājusi jaunus saistošos noteikumus, kas regulēs pašvaldības dzīvokļu īres maksas kārtību.
Kā norādīts saistošo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā, vidēji maksājums par īri atkarībā no dzīvokļa īpašuma universālās kadastrālās vērtības un platības plānots no 15 līdz 85 eiro mēnesī.
Kā skaidro pašvaldībā, līdz šim īres maksa par pašvaldībai piederoša dzīvokļa lietošanu netika piemērota. Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas vadītāj Elīna Treija (NA) skaidroja, ka šī situācija ir veidojusies vēsturiski, īres maksa nav tikusi iekasēta un iepriekšējo sasaukumu deputātiem trūcis "drosmes to atrisināt".
Neiekasējot īres maksu, pašvaldība neiegūst līdzekļus, par kuriem remontēt tai piederošos dzīvokļus un tie pamazām tiek laisti postā, izmaiņas pamato Treija. "Pašvaldībai šis ir bijis liels finansiāls slogs, un bieži vien nepamatots slogs," sprieda politiķe.
Turklāt, ja sākotnēji daļai dzīvokļu īrnieku ir ticis vērtēts, vai tai ir mazturīgas personas statuss, lai atbrīvotu no īres maksas, tad, pagarinot dzīvokļu īres līgumus, tas nav atkārtoti vērtēts. Atšķirībā no citām pašvaldībām, Rīgas pašvaldība personām, kas zaudējušas mazturīgā statusu, nav atņēmusi piešķirtās dzīves telpas un to nedarīs arī turpmāk, klāsta politiķe.
Noteikumu projekts paredz, ka sociālo dzīvojamo telpu īrniekiem īres maksa netiks piemērota un vienlaikus tiks piemērots 50% atbalsts maksājumiem par siltumenerģiju apkurei. Plānotajā īres maksas sistēmā sociālo dzīvojamo telpu īrnieki maksās pārvaldīšanas maksu, un šāda pieeja neradīs papildu maksājumu slogu šiem īrniekiem.
Savukārt par pārējo pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu izmantošanu no 2026. gada maija tiks aprēķināta īres maksa 2,5% apmērā no īpašuma universālās kadastrālās vērtības gadā.
Pašvaldības īpašumā ir 6300 dzīvokļu, kuri tiek izīrēti palīdzības sniegšanas ietvaros dzīvokļa jautājuma risināšanai, kā arī 3500 dzīvokļu, kuru īrniekiem ir bijis iespējams tos iegūt īpašumā, jo vēsturiski tie nav izīrēti palīdzības sniegšanas ietvaros.
Maznodrošinātām personām, kas īrē pašvaldības dzīvokli palīdzības sniegšanas ietvaros, īres maksai tiks noteikts 30% samazinājums, bet ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem, bērnu ar invaliditāti, vai kurā ir persona ar invaliditāti kopš bērnības, īres maksai paredzēts 50% samazinājums. Treija uzsvēra, ka maksimālās atlaides īres maksai tiks piemērotas tieši ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem.
"Ir būtiski, lai pašvaldības piešķirts atbalsts ir pamatots un taisnīgs, attiecīgi arī īres maksas politikai jābūt gan taisnīgai, gan atbilstošai reālajām izmaksām. Mēs nerunājam par strauju sadārdzinājumu, bet gan par sakārtotu, saprotamu sistēmu, kur īres maksas ieņēmumi ļauj uzturēt īpašuma vērtību un tehnisko stāvokli," uzsvērusi Treija.
Viņa atzina, ka, iespējams, kādam no īrniekiem jaunā īres maksa būs par augtu, taču šīm personām būs iespēja vērsties Labklājības departamentā, lūdzot mājokļa pabalstu.
Taču, ņemot vērā, ka nav pašvaldība nav pārvērtējusi cik daudz īrniekiem pienākas mazturīgās personas statuss, pašlaik esot grūti aplēst, cik šādu cilvēku varētu būt.
Tiek pieļauts, ka tie varētu būt maksimums 10% - 15% no pašvaldības dzīvokļu īrniekiem, kuri varētu lūgt atbalstu. Tādēļ pašvaldība paredzēs līdzekļus šāda atbalsta sniegšanai.
Plānots, ka saistošie noteikumi stāsies spēkā ar 2026. gada maiju, kad būs beigusies apkures sezona.
Īres maksas ieņēmumus plānots novirzīt ieguldījumiem pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšanai, tajā skaitā uz pašvaldības dzīvokļiem attiecināmajiem maksājumiem par turpmākajos periodos plānotajiem remontdarbiem, kā arī jaunam atbalsta instrumentam mājokļa pieejamības risināšanai ģimenēm ar bērniem.
Saistošo noteikumu projekts Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu nodots sabiedriskajai apspriešanai, un iedzīvotāji savus viedokļus var paust līdz 8. decembrim.