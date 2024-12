Latvijā izmantota tikai trešdaļa no piegādātajām Covid-19 vakcīnām, pārējās utilizētas vai ziedotas

“Šī te Latvijas daļa, no kuras mēs varējām atteikties, tika rēķināta proporcionāli no visām dalībvalstīm, ko noteica ražotājs - uz ko viņi bija gatavi piekāpties, neražot un saņemt šo tikai 50% atmaksu,” norāda NVD Finanšu departamenta direktore Indra Jurdža.



Atlikušajām vakcīnām bija iespējams pagarināt to piegādes laiku. Bet to apjoms tika rēķināts pēc līdzīgiem principiem visās 29 valstīs, kas bija iesaistītas darījumā. Tie balstījās uz aktuālajām ekspertu rekomendācijām un cerībām, ka vakcinēties varētu aptuveni trešdaļa no riska grupas. Latvijā vecumā virs 65 gadiem ir gandrīz 400 tūkstoši cilvēku.