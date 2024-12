Paziņotas un apbalvotas šā gada nozīmīgākās veselības aprūpes iniciatīvas, kas pacientiem sniedz sirds siltumu un atbalstu

Biedrības "Latvijas Kristīgā alianse bāreņiem" iniciatīva “Lielas rūpes par mazajiem” ir izveidota 2018. gadā ar mērķi nodrošināt mīlošu un kompetentu auklīti bērniem, kuri Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā (BKUS), Rīgā, dažādu iemeslu dēļ ārstējas vieni, bez vecāku vai pavadošās personas klātbūtnes. Visbiežāk tie ir bērni no valsts vai pašvaldību sociālās aprūpes centriem, kā arī uzņemošo un daudzbērnu ģimeņu bērni. Pamatā projekts tiek finansēts no uzņēmumu un privātpersonu ziedojumiem. Kopš iniciatīvas izveides atbalstu – mīlestību, īpašu uzmanību, aprūpi, šūpuļdziesmas, auklēšanu, pastaigas un kopīgus prieka mirkļus – ir saņēmuši un turpina saņemt 376 bērni no dažādām Latvijas vietām. Vēl jāpiebilst, ka auklītes dodas uz slimnīcu 360 diena gadā – arī brīvdienās un svētkos esot līdzās bērniem. Ar “Cilvēciskas rūpes par veselību” piešķirto finansējumu biedrība "Latvijas Kristīgā alianse bāreņiem" turpinās īstenot iniciatīvu “Lielas rūpes par mazajiem” – BKUS būs iespēja darboties 6 auklītēm.