Kā cilvēkam pašam saprast, ka trūkst vitamīnu: padomi veselīgai ikdienai

Es par šo tēmu esmu prātojusi. C vitamīns ir tik svarīgs, bet daba cilvēku ir izveidojusi tādu, ka mēs to nevaram ne sintezēt paši, kā to dara dzīvnieki, un pat ne uzkrāt kā, piemēram, magniju. Katru dienu dabiski ar augļiem un dārzeņiem vai uztura bagātinātāju formā mums jāuzņem minimums 120 miligrami. Te arī atbilde par C vitamīna trūkumu. Piemēram, cilvēkam konstatē zemu C vitamīna līmeni, viņš nopērk stiprus vitamīnus, kārtīgi mēnesi dzer, analīzes uzrāda – viss kārtībā. Cilvēks nolemj, ka tagad vitamīni vairs nav jālieto, uz augļiem arī nav jātērējas un… pēc četrām dienām līmenis ir atpakaļ lejā, kāds bijis pirms vitamīnu lietošanas. C vitamīns mūsu organismā neturas.