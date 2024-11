Covid-19 un slimnīcas ikdiena: kā viss notiek šodien. Uzdodam jautājumus un meklējam atbildes!

Sen nav bijusi gripas epidēmija. Vīruss vienkārši uzņem savus apgriezienus, jo to nišu savstarpējā konkurencē gripas vīrusam bija aizņēmis kovids. Lai arī kovids neatkāpjas, bet mums pret to ir imunitāte. Līdz ar to gripa var nākt ar ārkārtīgi lielu sparu, tāpēc par gripu runā ļoti daudz," pauž profesore, novēlot cilvēkiem neaizmirst kovidu mācību, ka slimiem nevajag iet uz darbu - tas nav varoņdarbs.