Zāļu valsts aģentūra nāk klajā ar būtisku paziņojumu par antibiotiku lietošanu

Antimikrobiālās rezistences izplatība ir kļuvusi par globālu problēmu, kas apdraud sabiedrības veselību. Pasaules Veselības organizācija (PVO) uzskata to par vienu no nopietnākajiem veselības apdraudējumiem šī gadsimta sākumā. Tāpēc ir ļoti svarīgi veicināt atbildīgu antibiotiku lietošanu gan ārstiem, gan pacientiem. Katru gadu Eiropā ir aptuveni 35 tūkstoši nāves gadījumu, kas ir saistīti ar antimikrobiālo rezistenci, kad infekcijas ir izraisījuši pret antibiotikām nejutīgi mikroorganismi. Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) norāda, ka pēdējo desmit gadu laikā lietošanai visā Eiropas Savienībā apstiprināti tikai 32 antibakteriālie līdzekļi, kas ir mazāk nekā 4% no kopējā EZA apstiprināšanai rekomendēto zāļu skaita.