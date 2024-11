Vēzis nav spriedums: kā liepājniece Ilze Vainovska palīdz citiem pēc savas uzvaras

Viņa arī neslēpj, ka ir reizes, kad pacients ir jau sirmā vecumā, bet terapija ir ļoti agresīva – tad labāk ļausim viņam nomirt no terapijas vai viņš aizies no dzīves, dabiski slimodams? Ir brīdis, kad vairs paliek atsāpināšana. “Tāda ir dzīve, ka pilnīgi visu nevar kontrolēt, bet modernajam cilvēkam gribas arvien vairāk tieši to darīt. Tas ir arī ticības jautājums – kurā brīdī tu cīnies un ķepurojies un kurā vienkārši nevis palaidies, bet rēķinies ar to, ka var būt visādi. Tas tiešām ir ļoti smags jautājums,” Ilze aicina aizdomāties.