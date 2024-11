Ziemas peldes Oskaram Vizbulim palīdz aizmirst par iesnām

Un kā ir, kad jau sākas drebelis? “Drebelis ir arī vasarā, ūdens temperatūra var ļoti atšķirties no gaisa, pie jūras ir plus 30, bet ūdenī plus pieci. Atslēgas vārds ir saņemties, jā, būs nepatīkami, būs auksts un drūmi auksts, bet pēc tam būs interesantas sajūtas,” saka Oskars. “Tas ir ļoti veselīgi, ja nepārdozē. Kardiologs Andrejs Ērglis kādā diskusijā teica – organisms dabū pozitīvu triecienu, un viņš nav šamanis.”