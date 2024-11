Nebrien vēl dziļāk purvā! Līdzatkarība - ne mazāk bīstama

To var piedzīvot jebkurās attiecībās. Visbiežāk ar līdzatkarību sastopas atkarīgajam paši tuvākie – ģimenes locekļi. Cilvēki dažkārt izvairās runāt par atkarību ģimenē un to slēpj, jo viņiem ir kauns no apkārtējo viedokļa. Var gadīties, ka vecāki mēdz bērna problēmas slēpt un pat iesniedz attaisnojošas zīmes par neierašanos skolā, atrodot dažādus aizbildinājumus. Diemžēl šāda rīcība bērnam mainīties nepalīdz – tieši otrādi, problēmas kļūst vēl lielākas. Tādēļ svarīgi saprast, ka palīdzības meklēšana un vēlme situāciju mainīt norāda nevis uz vājumu, bet drosmi. Kopīgajā cīņā pret atkarību tas ir viens no galvenajiem soļiem.