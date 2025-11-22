Sievietei uzsmaida veiksme Lāčplēša dienā - viņai izdevās laimēt 100 000 eiro
Kāda sieviete no Ogres 11. novembrī Simtgades loterijā laimēja 100 000 eiro.
Sieviete no Ogres "Latvijas Loto" loterijās piedalās jau 25 gadus.
"Visbiežāk izvēlos SuperBingo, taču jāatzīst, ka šajā spēlē veiksme mani nav īpaši lutinājusi. Līdz šim lielākais laimests bija nedaudz virs simts eiro – pirms dažiem gadiem SuperBingo laimētais rāmis," viņa stāsta. Pēdējos divos gados kundze laiku pa laikam iegādājas arī pa kādai Simtgades loterijas biļetei, īpaši tāpēc, ka novērtē tajā ietverto sabiedrisko labumu – stipendijas talantīgākajiem vidusskolēniem. "Tas man simpatizē," viņa saka.
Galvu reibinošais pārsteigums noticis 11. novembrī, Lāčplēša dienā. Ap pusdienas laiku spēlētāja nolēmusi apsēsties, palasīt horoskopus, uzspēlēt kādu loteriju. Starp citu, tieši horoskopā bijis teikts, ka otrdiena būšot "laimīgā diena"; tas arī motivējis divas Simtgades biļetes iegādāties tieši otrdien. Viena bijusi tukša, bet otrā zem ceļmallapas simbola slēpās 100 000 eiro laimests.
"Kad ieraudzīju laimestu, es neticēju savām acīm. Domāju tikai par to, lai nenospiežu kaut ko nepareizi un paziņojums nepazūd," viņa atceras. Drīz telefonā atnācis apstiprinājums un zvanījuši arī no Latvijas Loto, aicinot ierasties klātienē noformēt laimestu.
Ziņu viņa izlēmusi pastāstīt bērniem. “Piezvanīju un vispirms teicu, lai apsēžas,” viņa smejas. Visi priecājušies, taču laimētāja atzīst, ka vienlaikus apzinās arī atbildību: "Mēs neesam pieraduši pie tādām summām, un tas sagādā zināmas galvassāpes. Tāpēc pagaidīšu, apdomāšu, lai visu izdarītu pareizi. Man nekur nav jāsteidzas. Noteikti ar laimestu dalīšos ar bērniem."