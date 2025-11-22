Pasaulē
Šodien 21:07
Aizdomās par slepkavību, aiztur 13 gadus vecu meiteni
Sestdien, 22. novembrī, Anglijā, Viltšīras pilsētā Svindonā tika aizturēta 13 gadus veca meitene aizdomās par slepkavību.
Policija ieradās uz minēto adresi, jo tika ziņots, ka mājā valda nemierīga atmosfēra. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka piecdesmit gadus veca sieviete, kura dzīvoja norādītajā adresē, neelpo. Viņa tika pasludināta par mirušu notikuma vietā, ziņo Sky News.
Policijas paziņojumā teikts: “Iedzīvotāji var sagaidīt pastiprinātu policijas klātbūtni rajonā, kamēr turpinām izmeklēt sievietes nāvi. Aizdomās turētā šobrīd ir apcietināta.”