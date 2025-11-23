Eiropas Savienība maina pensiju noteikumus: uzkrājumi var kļūt “pēc noklusējuma” obligāti
Eiropas Komisija (EK) pieņēmusi pasākumu kopumu, kura mērķis ir sniegt Eiropas Savienības (ES) iedzīvotājiem plašākas iespējas izmantot efektīvākas papildpensiju shēmas un nodrošināt pienācīgus ienākumus pensijas vecumā, informēja EK pārstāvniecības Latvijā Preses nodaļā
Pasākumi paredzēti kā valsts pensiju papildinājums, nevis aizstājējs. Iniciatīva izstrādāta uzkrājumu un investīciju savienības stratēģijā, lai veicinātu mājsaimniecību iespējas uzkrāt, investēt kapitāla tirgos un vienlaikus stiprināt ES ekonomikas izaugsmi un konkurētspēju.
EK norāda, ka demogrāfiskās pārmaiņas un darba tirgus dinamika prasa pensiju sistēmu pielāgošanu, savukārt papildpensijas - gan arodpensiju, gan privātās shēmas - var palīdzēt iedzīvotājiem diversificēt ienākumus un uzlabot finansiālo drošību vecumdienās.
Patlaban vīriešu un sieviešu pensiju atšķirība ES ir 24,5%, un valsts pensija daudzos gadījumos vien nevar nodrošināt pienācīgu dzīves līmeni.
Stabilākas papildpensiju shēmas var mobilizēt ilgtermiņa uzkrājumus un veicināt Eiropas ekonomikas konkurētspēju. EK uzsver, ka pilnībā tiek ievērota dalībvalstu kompetence pensiju sistēmu struktūrā, kā arī sociālo partneru loma.
Pieņemtie pasākumi balstās uz iepriekšējām iniciatīvām, tostarp paziņojumu par finanšpratību un ieteikumu par uzkrājumu un investīciju kontiem, kuru mērķis ir uzlabot iedzīvotāju finansiālo labklājību.
Ierosinātie pasākumi ir, piemēram, automātiska reģistrēšanās papildpensiju shēmās ar iespēju atteikties, ievērojot valstu specifiku un sociālo partneru autonomiju. Šāda pasākuma mērķis ir palielināt dalību papildpensiju uzkrājumos.
Tāpat EK rosina izstrādāt pensiju izsekojamības sistēmu, lai iedzīvotāji vienkopus varētu redzēt informāciju par savām pensiju tiesībām dažādās shēmās. Šīs sistēmas jānodrošina saderīgas ar Eiropas pensiju tiesību izsekojamības dienestu, atbalstot pārrobežu mobilitāti.
Vēl EK piedāvā izveidot Valsts pensiju infopaneļus, lai politikas veidotāji varētu novērtēt daudzlīmeņu pensiju sistēmu segumu, ilgtspēju un pietiekamību. Infopaneļi vēlāk tiktu integrēti ES līmeņa pensiju infopanelī.