Šodien 21:28
VIDEO: pie Tomes notikusi smaga sadursme; satiksme pilnībā bloķēta
Šovakar uz P85 šosejas (Rīgas HES – Jaunjelgava), pie Tomes, notikusi smaga sadursme starp traktoru un vieglo automašīnu.
Pēc aculiecinieku teiktā, ceļš šobrīd ir pilnībā slēgts, un satiksme šajā posmā nav iespējama.
Notikuma vietā strādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD), kas sniedz palīdzību un veic glābšanas darbus.
Ceļu satiksmes dalībniekiem tiek ieteikts izvēlēties apkārtceļus, ja tas iespējams un būt īpaši uzmanīgiem tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām.