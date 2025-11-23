Princese Šarlote varētu zaudēt karalisko titulu pēc Viljama kļūšanas par karali
Princese Šarlote varētu saskarties ar lielām pārmaiņām, kad viņas tēvs princis Viljams kļūs par karali.
Princesei Šarlotei šobrīd ir tikai desmit gadu, taču, visticamāk, viņa kādreiz ieņems nozīmīgu lomu karaliskajā ģimenē. Kā nākamā karaļa meita un prinča Džordža — pārmantotāja rindā otrās personas — māsa, Šarlote ir svarīga ģimenes locekle.
Lai gan viņa pēc izglītības iegūšanas varētu izvēlēties karjeru ārpus karaliskās dzīves, tikpat iespējams, ka viņa būs strādājošā karaļnama pārstāve. Tomēr vēl nav skaidrs, kādu titulu viņa varētu saņemt. Tas ir tāpēc, ka, līdz ar nākamajām lielajām pārmaiņām karaliskajā ģimenē, viņa varētu palikt bez titula.
Iemesls tam ir tas, ka, kad Viljams kļūs par karali, Džordžs, visticamāk, tiks nosaukts par Velsas princi. Tas nozīmē, ka Šarlote nevarēs kļūt par Velsas princesi un varētu palikt bez jebkāda karaliska titula.
Šo situāciju iepriekš skaidroja slavenību kanāls OSSA, sakot: “Kad Viljams kļūs par Anglijas karali, viņa vecākais dēls Džordžs būs Velsas princis. Tiesības kļūt par Velsas princesi viņai zūd tajā brīdī, kad viņas brālis iegūst oficiālo Velsas prinča titulu, jo karaliskās ģimenes sieviete var būt princese tikai tad, ja viņa ir precējusies ar princi vai ir prinča meita.”
Šarlote šajos gadījumos nebūtu ne viena, ne otra, jo viņas tēvs tad būtu karalis.
Tomēr, kā daudzi karaliskās ģimenes komentētāji jau iepriekš norādījuši, viņa varētu iegūt “Karaliskās princeses” titulu, jo būtu valdnieka meita.
Šo titulu pašlaik nes princese Anna. Šarlote to varētu iegūt tikai tad, ja viņas tēvs būtu karalis un ja princese Anna vairs nebūtu dzīva.