Eiropas miera plāns: vairāk drošības Ukrainai, mazāk labvēlības Maskavai.
Šodien 19:59
Nopludināts Eiropas miera plāns: 24 punkti ar bargām prasībām Krievijai
Viens no lielākajiem un ietekmīgākajiem Lielbritānijas medijiem “The Telegraph” publicējis Eiropas “miera plāna” projektu Ukrainai — alternatīvu ASV piedāvājumam.
Tas ietver 24 punktus, un daudzi no tiem izskatās stingrāki un labvēlīgāki Kijivai nekā amerikāņu versija.
Galvenie punkti:
- Pilns uguns pārtraukums un starptautiskā monitorēšana (ASV + Eiropa, satelīti, droni, pārbaudes uz vietas).
- Krievijai jāatgriež visi deportētie ukraiņu bērni un aizturētie civiliedzīvotāji.
- Visu karagūstekņu apmaiņa pēc principa “visi pret visiem”.
- Ukraina saņem juridiski saistošas drošības garantijas no ASV — faktiski NATO 5. panta analogu.
- Nav nekādu ierobežojumu Ukrainas bruņotajiem spēkiem vai aizsardzības nozarei.
- Ukrainai saglabājas tiesības uzaicināt sabiedroto karaspēku un pašai izvēlēties bruņojumu.
- Garantēta uzņemšana Eiropas Savienībā. NATO dalība — atkarīga no alianses vienprātības, bet durvis paliek atvērtas.
- Ukraina atgūst kontroli pār Zaporižjas AES un Kahovkas hidroelektrostaciju, iegūst brīvu kuģošanu pa Dņepru un kontroli pār Kinburnas strēli.
- Teritoriālie jautājumi tiek apspriesti tikai pēc pilna uguns pārtraukuma un, balstoties uz esošo frontes līniju — bez piespiedu piekāpšanās.
- Krievijai jāmaksā reparācijas, izmantojot iesaldētos suverēnos aktīvus.
- Sankciju atcelšana Krievijai iespējama tikai daļēji un pakāpeniski, ar tūlītēju atjaunošanas mehānismu.
Kā ziņots, ASV piedāvājušas 28 punktu "miera plānu" Krievijas uzsāktā kara izbeigšanai pret Ukrainu, un tā sākotnējā versija faktiski saturēja Maskavas maksimālās prasības un tika pielīdzināta Kijivas kapitulācijai.
Savukārt Kijivas delegācijas pārstāvis Rustems Umerovs šodien paziņoja, ka ASV miera plāna pēdējā versija tagad ietver Ukrainas "svarīgākās prioritātes".