Kāpēc ausis nedrīkst tīrīt ar vates kociņiem?

Daudzi tīra ausis ar vates kociņiem, baidoties no sēra korķiem, kas ir viens no pavājinātas dzirdes izraisītājiem. Ja ir tendence veidoties sēra korķiem, vienu reizi gadā vai biežāk, ja tā ieteicis ārsts, ieteicams doties pie otolaringologa, kurš sēra korķus izskalots ar ūdeni, rūpējoties par to, lai ārējā auss eja un bungplēvīte netiktu traumēta.