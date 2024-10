Neļauj sirdij mest kūleņus: bezskābes C vitamīna ieguvumi sirds veselībai

Ģimenes ārste atgādināja, ka C vitamīns ir spēcīgs antioksidants, ko cilvēka organisms pats neražo, tāpēc tā ir būtiska uztura sastāvdaļa. Interesanti, ka lielākā daļa augu un dzīvnieku var sintezēt C vitamīnu no D-glikozes un D-galaktozes, taču cilvēkiem un dažām dzīvnieku sugām (piemēram, pērtiķiem, jūrascūciņām, sikspārņiem un putniem) nav enzīma L-gulonolaktona oksidāzes, un tie nespēj radīt C vitamīna endogēnās formas. Šī iemesla dēļ cilvēkiem C vitamīns ir jāuzņem ar uzturu vai papildus jālieto uztura bagātinātāji. C vitamīns sniedz iespaidīgus ieguvumus veselībai, piemēram: palīdz stiprināt organisma dabisko aizsardzību, var palīdzēt pazemināt asinsspiedienu (protams, cilvēkiem ar augstu asinsspiedienu nevajadzētu paļauties tikai uz C vitamīnu), var samazināt hronisku slimību risku, ievērojami samazina ZBL (sliktā) holesterīna līmeni un triglicerīdu līmeni asinīs, ir saistīts arī ar samazinātu išēmiska insulta risku.