Eiropas Savienībā dzīvojošie Krievijas pilsoņi pakļauti jaunām sankcijām - šoreiz naudas sodiem
Maksājumu serviss "Wise" informējis lietotājus no Krievijas un Baltkrievijas par to, ka viņu kartes tiks bloķētas līdz brīdim, kad tiks apstiprināta viņu pilsonība vai uzturēšanās statuss Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīs vai Šveicē.
Kā ziņo "Radio Svoboda", agrāk "Wise" karti varēja atvērt, saņemot ilgtermiņa nacionālo D kategorijas vīzu (tā tiek izsniegta no trim mēnešiem līdz vienam gadam, piemēram, mācībām vai darbam). Tagad, kā norādīts, ar to vairs nepietiek - baltkrieviem un krieviem nepieciešams saņemt pastāvīgās uzturēšanās atļauju.
Jaunās prasības attiecas gan uz fiziskajām, gan digitālajām "Wise" kartēm. Uzņēmums paziņojis, ka lietotājiem, kuri saņēmuši brīdinājumu, jāreaģē uz to līdz 2026. gada 30. janvārim, pievienojot atbilstošu dokumentu. Karte netiks atbloķēta, kamēr serviss nepārbaudīs iesniegtos dokumentus.
Līdz pārbaudes pabeigšanai kartes īpašnieki nevarēs izmantot savas kartes veikalu vai tiešsaistes pirkumiem; izņemt skaidru naudu bankomātā; apmaksāt regulāras abonementu maksas, izmantojot kartes rekvizītus. "Wise" atsaucas uz 2025. gada oktobrī pieņemto ES 19. sankciju paketi.