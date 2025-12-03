Latvijā un pasaulē populārs apģērbu brends pēc divu gadu pārtraukuma atgriezies Krievijā
Spāņu koncerna "Inditex" preču zīmes, tai skaitā "Zara", pēc gandrīz diviem gadiem kopš aiziešanas atkal parādījušās Krievijas tirgū, raksta "Financial Times".
Lai gan "Inditex" apgalvo, ka neplāno atgriezties Krievijā, "Zara", "Bershka", "Massimo Dutti", "Stradivarius" un citu zīmolu apģērbs šobrīd tiek pārdots vietējās mazumtirdzniecības tīkla "Tvoe" veikalos.
Pēc "Tvoe" datiem, deviņi viņu veikali sākuši pārdot "Zara" preces jau septembrī. Kā norādīts uzņēmuma mājaslapā, šobrīd produkcija pieejama 19 tirdzniecības vietās. "Tvoe" uzsver, ka tiem nav tiešu piegādes līgumu ar "Inditex", un par iespējamajiem darījumiem uzņēmums neizpauž informāciju konfidencialitātes prasību dēļ.
Kā apraksta "Financial Times", saskaņā ar Krievijas muitas datiem, vietējā firma "Disco Club" septembrī noformējusi importa deklarācijas apģērbam, kur piegādātājs norādīts kā "Inditex". Tajos pašos dokumentos "Disco Club" minēts kā "Inditex" pilnvarotais pārstāvis.
Koncerns to kategoriski noliedz un apgalvo, ka nav devis "Disco Club" vai kādam citam Krievijas uzņēmumam nekādas pilnvaras.
Muitas dati rāda, ka preces sākotnēji bija paredzētas pārdošanai vairākās Eiropas Savienības valstīs, daļa piegāžu ieradās no Ķīnas. Tas liecina, ka "Zara" apģērbs nonāk Krievijā caur paralēliem, jeb "pelēkā" importa kanāliem - praksi, ko Krievijas vara plaši atbalsta pēc sankciju ieviešanas 2022. gadā.
"Inditex" pārtrauca darbību Krievijā 2022. gada februārī pēc kara sākuma Ukrainā un līdz gada beigām pārdeva savu Krievijas biznesu. Toreiz Krievija bija koncerna otrais lielākais tirgus. "Inditex" ģenerāldirektors Oskars Garsija Maseirass vēl vasarā sarunā ar FT uzsvēra, ka apstākļu uzņēmuma atgriešanai Krievijā "noteikti nav".
Kā tieši "Zara" preces tomēr nonāca Krievijas veikalu plauktos, "Inditex" nekādus komentārus nesniedz.