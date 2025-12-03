Režisors Dž. Dž. Džilindžers ar bijušajām sievām - Binniju, Daci un Elīnu.
"Viņš mani salauza..." Ko par Džilindžeru saka bijušās sievas, un ko Džilis par viņām domā
Pēc trim mēnešiem un dažām dienām režisors Dž. Dž. Džilindžers svinēs savu 60. dzimšanas dienu. Un, visticamāk, jubileju sagaidīs šķirteņa godā, ja nepamanīsies apprecēties jau septīto reizi. Lūk, ko viņš saka par bijušajām sievām, un skat, ko par viņu tagad domā agrākās laulātās draudzenes!
Džiļa sestā reize
Dailes teātra mākslinieciskais vadītājs Dž. Dž. Džilindžers, īstajā vārdā Raimonds Rupeiks, 2016. gada 26. maijā jau sesto reizi iestūrēja laulības ostā, par sievu apņemot draudzeni Ingu Grencbergu. Ingai, kurai no iepriekšējām attiecībām ir dēls, šī bija pirmā laulība. Nu, kā izskatās, laulībai pielikts punkts, tai nesasniedzot 10 gadu ilgumu.
Džilindžera sestā sieva Inga Grencberga kāzu dienā 2016. gada 26. maijā bija saposusies gaišā kleitā, bet Džilis - uzvalkā bez kaklasaites un neaizpogātām krekla augšējām pogām.