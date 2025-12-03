Sabiedrībā pazīstamas personas ierodas Rīgas pilī uz svinīgo pieņemšanu; 18.11.2025.
Kristaps Krištopans iziet sabiedrībā ar jaunu pavadoni. Kas viņa ir?
Saeimas deputāts Kristaps Krištopans beidzamā laikā iziet sabiedrībā ar Lauru Melbārdi, kā arī šīs jaunuzplaukušās attiecības atspoguļo sociālajos tīklos.
Kā raksta žurnāls "Kas Jauns", Kristaps Krištopans un Laura Melbārde 18. novembrī, eleganti saposušies, ieradās uz svētku pieņemšanu Rīgas pilī.
Tāpat arī Kristaps Krištopans savā soctīkla "TikTok" profilā, kur lielākoties atspoguļo politiska rakstura video, publicējis jautrus un izklaidējošus video sižetus, kuros redzams kopā ar Lauru. Piemēram, skanot grupas "Dakota" hitam "Kurtizāņu ugunskurs", abi dzied līdzi dziesmai, sēdēdami automašīnā. Tāpat arī abi ar Lauru nofilmējuši šā brīža "TikTok" trendu, kur duetā parodē Nikijas Mināžas un "4 Non Blondes" kompozīciju "Beez In The Trap X What’s Up?". Abu bildes ir manāmas arī Kristapa tēta Viļa Krištopana soctīklu profilos.
2023. gada vasarā Laura piedalījās vīriešu žurnāla "Klubs" fotosesijā un intervijā teica – ir sajūta, ka potenciālais vīrietis to izlasīs un viņu ieraudzīs, un iemīlēs viņu ar bērniem, piebilstot, ka ļoti labi gatavo. Iespējams, Kristaps arī tur viņu ieraudzīja... Intervijā Laura atklāja, ka dzimusi Gulbenē, jau kopš bērnības strādājusi vecāku saimniecībā, kur iemācījusies darba tikumu, ko arī mācot saviem bērniem – meitai un dēlam. Tāpat arī Laura trīs gadus Ķīnā strādājusi par modeli, kur ieguvusi bagātīgu pieredzi, sadarbojoties ar pasaulē pazīstamiem modes zīmoliem. Ir studējusi mārketingu un reklāmu, vadījusi koncertzāli Valmierā un darbojusies ar nekustamo īpašumu, mežiem un lauksaimniecības zemēm.
Kristaps Krištopans, kā zināms, reiz bija precējies ar Kristīni Lepnāni, vēl pirms tam ar Santu Šmiti. Katrā no laulībām dzimis dēls.