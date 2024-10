Cerība daudziem - individuālo zāļu kompensācijas summu Latvijā palielina līdz 30 000 eiro

Zāļu pieejamība ir viena no Veselības ministrijas prioritātēm, taču nepietiekamais finansējums kompensējamajiem medikamentiem ierobežo iespējas segt visu pacientu vajadzības, meklējot taisnīgu līdzsvaru palīdzēt pēc iespējas plašākam pacientu lokam. Ministrijas darbības prioritāte ir kompensējamo zāļu saraksta paplašināšana. Jau ziņots, ka šogad kompensējamo zāļu budžets šogad ir pieaudzis par 51,6 miljoniem eiro, ļaujot kompensācijas sistēmā iekļaut jaunas diagnozes un medikamentus. Tāpat no š.g. 1. jūlija ir palielināts kompensācijas apmērs no 50% līdz 75%. Valdība š.g. janvārī apstiprināja zāļu finansiālās pieejamības uzlabošanas pasākumu plānu.