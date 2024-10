Sigita Keiša pusgadā zaudējusi 14 kg svara: "Ja sakārto galvu, kilogrami rūk paši"

Esmu režīma cilvēks. Man patīk, ka viss ir saplānots, un es biju ļoti priecīga par to, ka pašai ne par ko nebija jādomā. Jau pirmajā dienā man iedeva individuāli izveidotu dienas grafiku: cikos, kur jābūt, kas jāizdara. Mājas un birojs ir pilns ar ārējiem kairinājumiem: te ledusskapis, te konfekte, cepumiņš. Bet tad, kad nonāc tur, – tad saproti, ka pietiek ar to, kas tev ir, vari iet nūjot, uz ūdens aerobiku, labsajūtai ir ķermeņa masāža, sejas masāža, baseins, sauna, sporta un trenažieru zāle, spa procedūras, iespēja makšķerēt, līdz 10 km garas vairākas pastaigu takas, izjādes ar zirgu, briežu dārzs, dietologu izstrādāta ēdienkarte, veselības speciālista konsultācijas. Viss ir sabalansēts! Protams, stāsts galvenokārt ir par svara korekciju, bet ne mazāk svarīgs faktors – vispārīga garīgā atpūta. Man šķiet, ka tur iemācījos sakārtot galvu – ja to izdari, kilogrami rūk paši. Un tad saproti, ka nevajag skriet ne uz Turciju, ne Spāniju, te tas viss ir: labi speciālisti, iekārtotas telpas un daba. Viss ir pārdomāts. Līdz projektam nometu desmit kilogramus un projektā vēl četrpadsmit. Rezultātā es pusotra gada laikā tiku vaļā no 24 kilogramiem. Mans mērķis nebija pieiet kaut kam drastiski. Jau no sākuma teicu, ka nevēlos pavisam izkrist no vides, kurā es biju pieradusi dzīvot. Ja klients mani uzaicina darījuma vakariņās, es taču restorānā neēdīšu tikai lapas! Vēlos turpināt baudīt dzīvi.