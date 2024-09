Fiziska aktivitāte atmaksājas dzīvespriekā #BeActive

Trenējos, cilāju svarus, skrēju uz trenažiera, pildīju vingrojumus cītīgi un aizrautīgi pāris reizes nedēļā, tomēr sāku manīt, ka locītavām mana aizrautība īsti nepatīk – sāku just sāpes rokās un kājās, kas nepārgāja, arī samazinot slodzi; jutu signālus arī no sirds – reizēm tā iesmeldzās, un arī pulsa pārsitienus varēja just. Tas radīja gan bažas, gan vilšanos – kā tad tā? Es taču palīdzu savam organismam, viņa labā pūlos un sviedrus leju, bet arī tā nav labi…