Eksperti ar nodokļu izmaiņām rosina uzlabot iedzīvotāju veselību

Citu pieredzes novērošanai ir tālejošas sekas, un attieksme pret fizisko aktivitāti veidojas jau bērnībā, norāda IZM Sporta departamenta direktors Aleksandrs Samoilovs. Iedzīvotāju fiziskā aktivitāte dzīves laikā samazinās, bet ievērojamākais kritiens novērojams, salīdzinot bērnību ar pusaudža gadiem. Ja 70% bērnu vecumā no 5 līdz 6 gadiem ir pietiekami fiziski aktīvi, 11 līdz 15 gadu vecumā ieteicamo aktivitāšu apjomu sasniedz vien 18,1%. Tā vietā, lai pieaugušie būtu kā labs piemērs un mudinātu jaunieti uzturēt aktīvu dzīvesveidu, līdzšinējie mehānismi pieļauj pielaidīgumu. Tā, piemēram, lai cīnītos ar nepamatotiem atbrīvojumiem no dalības sporta stundās, eksperti cer panākt, ka ārsta atbrīvojums nenozīmētu pilnīgu izvairīšanos no fiziskām aktivitātēm. Proti, tas paredzētu, ka skolēns tāpat piedalītos sporta stundā, taču viņa veselības stāvoklim pielāgotā, zemākas intensitātes režīmā.