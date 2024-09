Endokrinologs: LYLsunD3 vitamīns – drošāks par mītiem

Nozīmējot veikt asinsanalīzes, ārsti atzīmē arī iekaisuma marķieru testus, lai noteiktu diagnozi vai izslēgtu noteiktus simptomus, ja ir aizdomas par bakteriālām infekcijām, artrītu, autoimūnām saslimšanām u. c., kuru simptomi ir drudzis, drebuļi, strauja sirdsdarbība un elpošana u. tml. Atbildot uz iekaisumu, organisms reaģē, pastiprināti izdalot augsta jutīguma C reaktīvo olbaltumu jeb CRO – proteīnu, ko ražo aknas. Parasti šī olbaltuma līmenis ir zems, taču vidējs vai augsts līmenis liecina par nopietnas infekcijas klātbūtni. Normāls CRO līmenis nav augstāks par 0,9 mg/dL, vidējs – 1,0 līdz 10 mg/dL, bet tas jau norāda uz nopietniem iekaisumiem. Tāpēc augsta CRO līmeņa gadījumā jāpanāk tā kritums – tas uzlabo vispārējo veselību un labsajūtu, samazina hronisko slimību risku, paātrina atveseļošanos pēc iekaisumiem un infekcijām, uzlabo dzīves kvalitāti, īpaši hronisku iekaisuma slimību gadījumā, mazina medikamentu radītās blakusparādības. Un to iespējams panākt, papildus lietojot D3 vitamīnu.