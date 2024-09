Tu pamosties un nevari atvērt iekaisušās acis. Kas jāzina par konjunktivītu, skaidro oftalmoloģe

Ar konjunktivītu, ko izraisa baktērijas un kuru dēļ parādās strutaini izdalījumi no acīm, visbiežāk varam saslimt, ja ar to kāds jau mājās slimo, teiksim, bērns “atnesis” no bērnudārza vai skolas. Bakteriālu konjunktivītu iegūst tuva kontakta ceļā, lietojot kopīgus priekšmetus, krūzītes, karotes un dvieļus. Tad šī slimība aiziet pa ķēdīti no cita uz citu,” stāsta acu ārste. Ja ir parādījušies konjunktivīta simptomi, noteikti jādodas pie ārsta. Sākotnēji vajadzētu vērsties pie ģimenes ārsta, kas nozīmēs primāro terapiju, kura ietvers acu pilienu lietošanu. Ja pēc šīs terapijas nekļūst labāk, jāmeklē acu ārsta palīdzība. Ir cilvēki, kas ar konjunktivīta simptomiem uzreiz vēršas pie acu ārsta, ko var darīt, vienīgi jārēķinās ar to, ka var būt apgrūtināta tūlītēja piekļuve pie speciālista.