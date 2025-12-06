Piektdien uz Latvijas ceļiem dzīvību zaudējuši divi cilvēki
Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēts 171 ceļu satiksmes negadījums, tajos cietušas 22 personas un divas gājušas bojā.
Ceļu satiksmes jomā pieņemti 362 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 167 par ātruma pārsniegšanu. Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā uzsākti divi administratīvo pārkāpumu procesi un trīs kriminālprocesi.
🇱🇻 Uz ceļa Liepāja–Lietuvas robeža 47. km pie Rucavas notikusi vieglās automašīnas un traktora avārija. Satiksme bloķēta.— BreakingLV (@breakinglv) December 5, 2025
📸 Bormans#A11 #Rucava #Dienvidkurzeme #Latvija pic.twitter.com/fDRPm0k99Y
5. decembrī, ap pulksten 13.30 Dienvidkurzemes novadā, Rucavas pagastā uz autoceļa A11 notika ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistīts traktors un vieglais transportlīdzeklis "Ford Focus". Negadījumā gāja bojā vieglās automašīnas vadītājs, savukārt traktora vadītājs ar gūtajām traumām nogādāts medicīnas iestādē. Par notikušo uzsākts kriminālprocess.
5. decembrī, Ropažu novada Rumbulā, Latgales ielā automašīnas "VW Tiguan" vadītājs uzbrauca gājējai, kura no gūtajām traumām mira notikuma vietā. Par notikušo uzsākts kriminālprocess.