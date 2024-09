Pētījumi atklāj efektīvāko palīgu ādas elastībai un mirdzumam rudenī

Pavisam nesen publicētā pētījumā ir pierādīts, ka divas kapsulas krila eļļas ik dienas statistiski ticami palielina omega-3 indeksu (no 4,6% sākotnējā līmenī līdz 5,1% pēc 42 dienām), pasargā no transepidermālā ūdens zuduma (uzlabo ādas spējas to saglabāt), veicina ādas mitrināšanu un uzlabo ādas elastību. Interesanti, ka gan ādas hidratācijas, gan elastības palielināšanās ir tieši saistīta ar omega-3 indeksa pieaugumu, jo pieaug EPS un DHS procentuālais daudzums eritrocītos. Dermatoloģe īpaši uzsvēra, ka šo funkciju uzturēšana ir ļoti svarīga, lai āda būtu aizsargāta pret ārējiem kairinātājiem un saglabātu jauneklīgu izskatu, un tajā neveidotos grumbas.1