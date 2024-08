Eksperti: demenci iespējams sajaukt ar izplatītu slimību, kuru izraisa slikts uzturs un alkohols

Pētījumā, kurā piedalījās vairāk nekā 68 000 cilvēku, kuriem diagnosticēta demence, atklājās, ka gandrīz 13 % no tiem ir smadzeņu “saindēšanās” pazīmes, ko dēvē par aknu encefalopātiju (HE). To izraisa aknu ciroze - kad orgānos veidojas rētaudi, kas parasti rodas pārmērīgas alkohola lietošanas, aptaukošanās vai vīrusu infekcijas - hepatīta - rezultātā.