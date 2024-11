Pro līmenis cīņā ar stresu

Gluži kā pēc pasūtījuma pretī nāca raksti, kuros stāstīts par mūsdienu cilvēka lielāko problēmu cēloni – stresu – un to, kādu ļaunumu organismam nodara ar to saistītās neregulārās ēdienreizes, miega traucējumi utt. Kā viens no iedarbīgākajiem palīgiem organisma funkciju līdzsvarošanā vairākos rakstos tika minētas probiotikas – labās baktērijas, kas dabiskā veidā dzīvo mūsu zarnu traktā un palīdz tam darboties, uzlabo mikrofloru, imunitāti un vielmaiņu.