Ko darīt, ja sirds krūtīs pukst kā traka? Skaidro ģimenes ārste Iveta Feldmane

Ja pulss ir ātrs, jāizvērtē, vai tā ir pastāvīgi, vai tikai reizēm, kādos īpašos gadījumos, piemēram, pēc fiziskas slodzes, kas ir normāli. Pastāvīgi paātrināts pulss var signalizēt par kādu saslimšanu. Klasiski tā var būt primāra arteriāla hipertensija, to var radīt sirds sieniņu iekaisums, infekcijas, hroniska sirds mazspēja, nieru slimības, dzelzs deficīts, tas var būt saistīts ar paātrinātu vairogdziedzera darbību u. c. Ļoti bieži paātrināta pulsa iemesls ir veģetatīvā distonija. Pirms dodies pie ārsta runāt par paātrinātu sirds ritmu, ieteiktu vismaz nedēļu iepriekš no rīta un vakarā mērīt pulsu un cītīgi pierakstīt mērījumus, lai ar tiem varētu iepazīstināt ārstu. Ja paātrinātu pulsu rada trauksme, var lietot bezrecepšu medikamentus – korvalolu, sirds pilienus, kas nomierina veģetatīvo nervu sistēmu. Ja pēc to lietošanas pulss pakāpeniski normalizējas, kaite visdrīzāk nav ļoti nopietna.