Pēdējā laika sāpīgākais rekords Bērnu slimnīcā! Ar dažādām traumām pēc palīdzības vērsušies 109 bērni

Visvairāk traumu 16. maijā bērni guvuši, nokrītot no augstuma. Tie ir gan kritieni no dažādiem objektiem rotaļu laukumos, gan krītot no velosipēda, gan mājās. 13 bērnu šajā dienā atvesti, jo pamežģījuši kāju vai roku, 10 – jo guvuši nobrāzumus un brūces. Ir arī cita veida traumas, tai skaitā suņu kodumi, bet kopumā ceturtdienas vakars liecina, ka, izlaižot bērnus rotaļāties ārā, traumu skaits pieaug. Nav iespējams no tām izvairīties pavisam, bet Bērnu slimnīcas mediķi lūdz šajās brīvdienas, kuras sola īpaši siltas, pieskatīt bērnus vērīgāk.