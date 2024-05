"Alusvēderi ir ļoti labi novingrojami" - fizioterapeite Linda Grandberga atgādina, cik svarīgi ir kustēties

“Kustība ir it visā – dabā, cilvēkā, visos organismos, šūnu līmenī, visos līmeņos. Kustoties arī smadzenes saņem skābekli, tas veicina smadzeņu darbību, un no tā ir būtiski atkarīga arī tālāka cilvēka funkcionēšana. PVO nosaka, ka kustību minimums ir 150 minūšu nedēļā,” saka Linda Grandberga. “Pati cenšos nostaigāt no 15 līdz 30 tūkstošiem soļu dienā. Visiem iesaku nestaigāt pa galvenajā lielām, kur ir nekvalitatīvs gaiss, bet gar jūru, pa mežu. Tas iespaido ne tikai kaulus un muskuļus, bet arī ādas stāvokli. Es pati sev labāk patīku, kad pēc darba esmu nogājusi septiņus kilometrus gar jūru uz staciju. Tā ir arī sava veida meditācija.”